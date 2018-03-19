Ещё
США переходят на более гуманные способы казни
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США переходят на более гуманные способы казни 

Вести Экономика 3 часа назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 19 марта — «Вести. Экономика». Оклахома станет первым американским штатом, который начнет использовать газообразный азот для приведения в исполнение смертных приговоров. Власти Оклахомы утвердили в качестве средства умерщвления азот, заявил генпрокурор штата Майкл Хантер.
Власти штата возобновят казни к концу года. В 2015 г. в Оклахоме временно прекратили приводить в исполнение смертные приговоры путем применения внутривенной инъекции, сообщает ТАСС. Это связано с несколькими случаями, когда приговоренные к высшей мере наказания во время умерщвления испытывали невыносимые боли. Так, в 2014 г. осужденный Клэйтон Локетт умирал в мучениях более 40 мин. Специалисты пришли к выводу, что средство для инъекции сработало неправильно.
В ряде других американских штатов идут разбирательства относительно законности смертельной инъекции. Свою роль играет и нехватка отравляющих веществ, вызванная, в частности, тем, что европейские производители таких препаратов прекратили поставки в США, так как выступают против смертной казни.
Власти штатов решают вопрос различными способами. Так, в штате Юта в 2015 г. принят закон, разрешающий расстреливать приговоренных к казни преступников в случае нехватки нужных для инъекции веществ.
С нехваткой отравляющих препаратов столкнулась и Оклахома, законодатели которой разрешили в случае невозможности применения смертельных инъекций использовать при казнях газообразный азот. Это бесцветное и безвкусное вещество, содержащееся в воздухе, при вдыхании в чистом виде (то есть без кислорода) мгновенно приводит к смерти.
В тюрьмах Оклахомы содержатся 16 заключенных, приговоренных к высшей мере наказания. За последние 40 лет в Оклахоме казнены 112 человек, что является одним из самых высоких показателей среди всех штатов США.
Смертная казнь разрешена в 31 американском штате. К июлю 2017 г. смертной казни ожидали более 2,8 тыс. заключенных.
С 1976 г., когда смертную казнь в США вновь начали применять после четырехлетнего перерыва, в стране казнены 1470 человек. Наиболее часто применяемым способом умерщвления является смертельная инъекция.
Вести Экономика: последние новости
После Тиллерсона: будущее ядерной сделки с Ираном СМИ: Тиллерсон лишился поста из-за Северной Кореи Отставка Тиллерсона - билет Трампа на второй срок
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»825
ЕС поддержал наказание России159
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие249
Еще одна страна вышлет российских дипломатов481
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова15
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
00:20
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие
Политика
08:46
Стало известно, кто получит имущество Табакова
Шоу-бизнес
00:35
Бузова мечтает встретиться с Путиным
Шоу-бизнес
00:29
На здании МИД Великобритании появился Путин
В мире
00:32
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось
Шоу-бизнес
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
02:34
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение