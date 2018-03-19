США переходят на более гуманные способы казни

Москва , 19 марта — «Вести. Экономика». Оклахома станет первым американским штатом, который начнет использовать газообразный азот для приведения в исполнение смертных приговоров. Власти Оклахомы утвердили в качестве средства умерщвления азот, заявил генпрокурор штата Майкл Хантер

Власти штата возобновят казни к концу года. В 2015 г. в Оклахоме временно прекратили приводить в исполнение смертные приговоры путем применения внутривенной инъекции, сообщает ТАСС . Это связано с несколькими случаями, когда приговоренные к высшей мере наказания во время умерщвления испытывали невыносимые боли. Так, в 2014 г. осужденный Клэйтон Локетт умирал в мучениях более 40 мин. Специалисты пришли к выводу, что средство для инъекции сработало неправильно.

В ряде других американских штатов идут разбирательства относительно законности смертельной инъекции. Свою роль играет и нехватка отравляющих веществ, вызванная, в частности, тем, что европейские производители таких препаратов прекратили поставки в США , так как выступают против смертной казни.

Власти штатов решают вопрос различными способами. Так, в штате Юта в 2015 г. принят закон, разрешающий расстреливать приговоренных к казни преступников в случае нехватки нужных для инъекции веществ.

С нехваткой отравляющих препаратов столкнулась и Оклахома, законодатели которой разрешили в случае невозможности применения смертельных инъекций использовать при казнях газообразный азот. Это бесцветное и безвкусное вещество, содержащееся в воздухе, при вдыхании в чистом виде (то есть без кислорода) мгновенно приводит к смерти.

В тюрьмах Оклахомы содержатся 16 заключенных, приговоренных к высшей мере наказания. За последние 40 лет в Оклахоме казнены 112 человек, что является одним из самых высоких показателей среди всех штатов США.

Смертная казнь разрешена в 31 американском штате. К июлю 2017 г. смертной казни ожидали более 2,8 тыс. заключенных.

С 1976 г., когда смертную казнь в США вновь начали применять после четырехлетнего перерыва, в стране казнены 1470 человек. Наиболее часто применяемым способом умерщвления является смертельная инъекция.