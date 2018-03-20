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Американский пастор‐шпион может провести остаток жизни за решеткой в Турции
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Американский пастор‐шпион может провести остаток жизни за решеткой в Турции 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Турецкие власти обвиняют американского пастора Эндрю Брансона в сотрудничестве с запрещенным движением Фетхуллы Гюлена, а также с Рабочей партией Курдистана. Если Анкара докажет вину подозреваемого в шпионаже, то гражданину США придется провести остаток жизни в турецкой тюрьме, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на турецкое новостное агентство «Анадолу».
Сообщается, что турецкий суд обвиняет Брансона сразу по нескольким особо тяжким статьям, в том числе в предумышленном шпионаже в политических и военных целях. За это гражданину США грозит до 20 лет тюремного заключения.
Американского пастора также обвиняют и в связях с Рабочей партией Курдистана и движением оппозиционного
проповедника-богослова
Фетхуллы Гюлена. Обе организации признаны Анкарой террористическими. Если суд докажет вину пастора и по этим статьям, то Брансону добавят еще 15 лет заключения.
Турецкие правоохранительные органы задержали американского пастора Брансона и его супругу еще в октябре 2016 года
из-за  подозрений в «угрозе национальной безопасности». Позже жену пастора отпустили, а самого гражданина США оставили под стражей на время расследования.
По мнению Анкары, Фетхулла Гюлен стоит за неудачной попыткой путча в 2016 году. Сообщалось, что переворот попыталась совершить группа высокопоставленных мятяжников вместе с сотнями турецких военных. Ранее власти Турции предложили США обменять Брансона на Гюлена.
В 2014 году турецкие власти задержали сторонников оппозиционного активиста и проповедника Фетхуллы Гюллена, которых подозревают в тайном заговоре против правительства Турции. Среди арестованных оказались и известные журналисты.
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