Американский пастор‐шпион может провести остаток жизни за решеткой в Турции

Сообщается, что турецкий суд обвиняет Брансона сразу по нескольким особо тяжким статьям, в том числе в предумышленном шпионаже в политических и военных целях. За это гражданину США грозит до 20 лет тюремного заключения.

Американского пастора также обвиняют и в связях с Рабочей партией Курдистана и движением оппозиционного

проповедника-богослова

Фетхуллы Гюлена. Обе организации признаны Анкарой террористическими. Если суд докажет вину пастора и по этим статьям, то Брансону добавят еще 15 лет заключения.

Турецкие правоохранительные органы задержали американского пастора Брансона и его супругу еще в октябре 2016 года

из-за подозрений в «угрозе национальной безопасности». Позже жену пастора отпустили, а самого гражданина США оставили под стражей на время расследования.

По мнению Анкары, Фетхулла Гюлен стоит за неудачной попыткой путча в 2016 году. Сообщалось, что переворот попыталась совершить группа высокопоставленных мятяжников вместе с сотнями турецких военных. Ранее власти Турции предложили США обменять Брансона на Гюлена.

В 2014 году турецкие власти задержали сторонников оппозиционного активиста и проповедника Фетхуллы Гюллена, которых подозревают в тайном заговоре против правительства Турции. Среди арестованных оказались и известные журналисты.