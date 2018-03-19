США подготовятся к военному решению проблемы КНДР, если дипломатический подход провалится

ТОКИО, 19 марта. / ТАСС /. США планируют начать подготовку к возможному военному решению проблемы КНДР , который может потребоваться в том случае, если дипломатический подход не даст необходимых результатов. Об этом в понедельник на встрече с министром обороны Японии Ицунори Онодэрой заявил командующий Тихоокеанскими силами морской пехоты США Дэвид Бергер

"Если дипломатический подход не удастся, появится вероятность того, что будет необходимо прибегнуть к какому-то военному решению [проблемы]. Мы должны постоянно быть готовы к мгновенным действиям", — приводит его слова японское общественное телевидение NHK. В то же время он подчеркнул, что на КНДР необходимо «продолжить оказывать дипломатическое давление».