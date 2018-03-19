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СМИ рассказали о «секретном канале связи» между США и КНДР
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СМИ рассказали о «секретном канале связи» между США и КНДР 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Pablo Martinez Monsivai/AP
Разведка США установила неофициальный контакт с КНДР, сообщает CBS News cо ссылкой на трех неназванных американских чиновников.
Отмечается, что основные усилия в этом направлении предпринимает ЦРУ, чей руководитель Майк Помпео был недавно назван американским президентом Дональдом Трампом новым госсекретарем. Его предшественник Рекс Тиллерсон отличался более традиционным подходом, который предполагает встречи для обсуждения тех или иных вопросов.
По имеющимся данным, Помпео будет использовать не только официальные дипломатические каналы, но и «тихую дипломатию», предполагающую использование секретных каналов при урегулировании вопросов между странами.
Ранее сообщалось, что ЦРУ, а не дипломатические ведомства заняло лидирующую позицию в планировании встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.
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