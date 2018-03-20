Центральный паритетный курс юаня к доллару США повысился на 74 базисных пункта

Пекин, 20 марта /Синьхуа/ — Согласно данным Китайского центра валютных сделок, 20 марта центральный паритетный курс китайского юаня к американскому доллару составил 6,3246 юаня за доллар, повысившись на 74 базисных пункта по сравнению с предыдущим торговым днем.

В предыдущий торговый день курс юаня к доллару составил 6,3320 юаня за доллар.

По распоряжению Народного банка Китая /ЦБ/ Китайский центр валютных сделок опубликовал данные, согласно которым курс юаня к другим основным валютам на межбанковском валютном рынке страны составил: 7,8038 юаня за евро, 5,9672 юаня за 100 иен, 0,80636 юаня за сянганский доллар, 8,8703 юаня за фунт стерлингов, 9,1327 рубля за юань. -0-