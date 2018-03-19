Трамп предложил установить смертную казнь для наркоторговцев

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 19 марта, представит план по борьбе с охватившим страну опиоидным кризисом. Об этом сообщил журналистам директор Совета Белого дома по внутренней политике Эндрю Бремберг, передает агентство Reuters.

Среди прочего в документе числится предложение ввести смертную казнь в отношении наркоторговцев. « Министерство юстиции будет добиваться смертной казни для наркоторговцев, когда это уместно в соответствии с действующим законодательством», — сказал он. При этом он не стал приводить конкретных примеров.

Еще одним пунктом борьбы станет сокращение выписки рецептов на наркотические препараты на треть за три года.

1 декабря 2017 года Трамп пожертвовал свою зарплату за третий квартал на борьбу с опиоидным кризисом. В октябре он объявил чрезвычайное положение в здравоохранении из-за распространения наркотиков. По его сведениям, в прошлом году от передозировки в США умерли 64 тысячи человек.