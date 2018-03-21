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Трамп раздосадован расследованием, проводимым спецпрокурором Мюллером
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Трамп раздосадован расследованием, проводимым спецпрокурором Мюллером 

ТАСС 42 минуты назад
Фото: Русская служба "Голоса Америки"
ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Президент Дональд Трамп раздосадован расследованием, проводимым спецпрокурором Робертом Мюллером, по поводу приписываемого России вмешательства в выборы в США, но увольнять его он не собирается. Это отметила во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
"Президент с самого начала заявлял, что не было никакого сговора между его избирательным штабом и какой-либо страной. Если каждый день, каждую секунду вас безжалостно подвергают нападкам в то время, когда вы пытаетесь усердно работать на благо страны, то это не может не вызвать у вас разочарование. И, я думаю, вполне объяснимо то, что он раздосадован", — указала Сандерс. «Мы не скрываем своего недовольства относительно данного процесса [расследования] и хотели бы, чтобы он завершился в скором времени», — добавила она.
Тем не менее, как подчеркнула пресс-секретарь, Трамп и его помощники не считают, что увольнение Мюллера станет «наиболее благоприятным шагом». «Мы оказываем полное содействие спецпрокурору [в его расследовании]», — сказала Сандерс.
Трамп ранее заявлял, готов под присягой ответить на все интересующие Мюллера вопросы. И сейчас юристы Белого дома обсуждают со спецпрокурором параметры его возможной встречи с президентом, который неоднократно публично называл проводимое расследование «охотой на ведьм».
Президент в субботу в очередной раз написал в своем Twitter, что это разбирательство вообще не должно было быть инициировано, поскольку никакого сговора предвыборного штаба республиканца с Москвой не было. А на следующий день ряд сенаторов, в частности Джефф Флейк, выразил мнение, что подобные заявления Трампа могут свидетельствовать о его намерении уволить Мюллера.
Спецпрокурор с мая 2017 года ведет расследование по широкому кругу вопросов, включая приписываемые Москве попытки вмешательства в ход президентской гонки в США в 2016 году. На данный момент обвинения предъявлены 19 лицам, среди которых пять американцев, 13 россиян и один голландец. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.
ТАСС: последние новости
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