Трамп не собирается увольнять спецпрокурора Мюллера, заявил Белый дом

"Не ведется никаких разговоров или дискуссий об удалении Мюллера", — сказал Гидли.

По его словам, «президент, как широко известно, раздражен» продолжающимся расследованием. Он повторил, что никакого «сговора» между предвыборным штабом Трампа и Россией не было и что все расследование представляет собой «самую большую охоту на ведьм в истории».