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СМИ: команда Мюллера обозначила главные темы разговора с Трампом
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СМИ: команда Мюллера обозначила главные темы разговора с Трампом 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Команда спецпрокурора Роберта Мюллера по российскому делу определила темы, которые планируется обсудить с президентом США Дональдом Трампом при личной встрече. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
По данным телеканала, следователи планируют обсудить увольнение экс-главы ФБР Джеймса Коми и советника по национальной безопасности Майкла Флинна.
А также контакты сына Трампа с российским адвокатом Натальей Весельницкой в июне 2016 года. И роль президента в составлении заявления Дональда Трампа-младшего, которое тот сделал после раскрытия факта встречи.
Ранее СМИ сообщили, что юристы президента США Дональда Трампа передали специальному прокурору Роберту Мюллеру документы по делу о предполагаемом вмешательстве России в выборы 2016 года.
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