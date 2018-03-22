СМИ: команда Мюллера обозначила главные темы разговора с Трампом

А также контакты сына Трампа с российским адвокатом Натальей Весельницкой в июне 2016 года. И роль президента в составлении заявления Дональда Трампа-младшего, которое тот сделал после раскрытия факта встречи.