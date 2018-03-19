Трамп обязал сотрудников Белого дома подписать договор о неразглашении

По данным издания, в первые месяцы после инаугурации Трампа высокопоставленных сотрудников Белого дома обязали подписать соглашения о конфиденциальности.

При этом некоторые из чиновников подписали соглашение под давлением Райнса Прибуса, занимавшего на тот момент пост руководителя аппарата Белого дома.

Источник газеты также подчеркнул, что конфиденциальность должна была сохраняться и по истечении срока пребывания Трампа на посту президента.