МИД Южной Кореи: лидер КНДР пообещал придерживаться планов по денуклеаризации 

ТАСС, 18 марта. Глава КНДР Ким Чен Ын «дал слово» по обязательству относительно денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом в воскресенье сообщила министр иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва в интервью телеканалу CBS.
"Его обещание очень ценно, потому что это первый раз, когда слова исходят от верховного лидера Северной Кореи собственной персоной, такого раньше никогда не происходило", — заявила она.
Министр назвала согласие президента США Дональда Трампа на переговоры с КНДР «очень смелым решением», демонстрирующим намерение «разрешить проблему раз и навсегда».
"Северная Корея имеет очень ограниченную возможность для экономического взаимодействия с окружающим миром, это значит, что возможностей повысить качество жизни народа у страны мало", — добавила она. По мнению министра, лидер КНДР в данный момент обдумывает послание, с которым обратится к мировому сообществу.
8 марта начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи, выступая перед журналистами в Вашингтоне, заявил, что президент США Дональд Трамп готов провести встречу с Ким Чен Ыном до мая текущего года. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Трамп примет приглашение встретиться с лидером КНДР «в том месте и в те сроки, которые еще предстоит определить». Однако 9 марта она проинформировала о том, что встреча Трампа и Ким Чен Ына не состоится до тех пор, пока Пхеньян не предпримет конкретные действия для свертывания своих ядерных разработок.