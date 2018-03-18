МИД Южной Кореи: лидер КНДР пообещал придерживаться планов по денуклеаризации

"Его обещание очень ценно, потому что это первый раз, когда слова исходят от верховного лидера Северной Кореи собственной персоной, такого раньше никогда не происходило", — заявила она.

Министр назвала согласие президента США Дональда Трампа на переговоры с КНДР «очень смелым решением», демонстрирующим намерение «разрешить проблему раз и навсегда».

"Северная Корея имеет очень ограниченную возможность для экономического взаимодействия с окружающим миром, это значит, что возможностей повысить качество жизни народа у страны мало", — добавила она. По мнению министра, лидер КНДР в данный момент обдумывает послание, с которым обратится к мировому сообществу.