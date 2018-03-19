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СМИ: сотрудники Белого дома подпишут соглашения о конфиденциальности
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СМИ: сотрудники Белого дома подпишут соглашения о конфиденциальности 

РИА Новости 14 часов назад
Фото: 360tv.ru
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обязал высокопоставленных сотрудников Белого дома подписать соглашения о конфиденциальности, которые выходят за рамки его пребывания в должности президента, сообщает газета Washington Post.
Как пишет издание, в первые месяцы после инаугурации Трампа высокопоставленных сотрудников Белого дома обязали подписать соглашения о конфиденциальности. Отмечается, что некоторые из чиновников сначала отказались, но под давлением Райнса Прибуса, занимавшего на тот момент пост руководителя аппарата Белого дома, подписали.
Как отмечает газета, «было много утечек, кое-что не было правдой, а многое было правдой, но должно было оставаться конфиденциальным», поэтому Трамп хотел, чтобы «сотрудники дважды подумали». Источник отметил, что конфиденциальность должна была сохраняться и по истечении срока пребывания Трампа на посту президента.
По информации издания, согласно черновику соглашения, сотрудник Белого дома, нарушивший соглашений, должен был быть оштрафован на десять миллионов долларов. Предположительно, в финальной версии соглашения эта сумма была уменьшена.
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