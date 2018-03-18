Гроза миновала: Дональд и Мелания Трамп появились на приеме, держась за руки

Накануне в Белом доме состоялся прием в честь премьер-министра Ирландии Лео Варадкара. Он посетил США с официальным визитом в преддверии Дня святого Патрика, который является главным национальным праздником Ирландии. Гостей встречали Дональд и Мелания Трамп. Президентская чета появилась на мероприятии, держась за руки.

Дональд и Мелании Трамп были на приеме в отличном расположении духа и с сияющими улыбками на лицах. По всей видимости, у 71-летнего Дональда и 47-летней Мелании снова все хорошо, и после всех скандалов и обличений в СМИ гроза их семью миновала. Так как зеленый цвет — символ Дня святого Патрика, то Мелания из уважения к Ирландии для приема выбрала изумрудное обтягивающее платье от Brandon Maxwell с анималистическим принтом стоимостью почти 1600 долларов, а также пестрые светлые лодочки Christian Louboutin на высокой шпильке.

Мелания Трамп выглядела как всегда сногсшибательно и элегантно. Кроме того, все ее жесты и выражение лица говорили о том, что она больше не сердится на мужа. А ведь еще совсем недавно, после обнародования в прессе информации о связи Дональда Трампа с порноактрисой много лет назад, первая леди не хотела на людях даже брать его за руку и всячески показывала свое недовольство. А теперь поклонники счастливы, что президент и его супруга смогли преодолеть очередной кризис и опять счастливы.

Того же нельзя сказать про старшего сына президента США, Дональда Трампа-младшего. Недавно журналисты сообщили, что в его семье большие проблемы, а его жена, 40-летняя модель Ванесса, которая родила своему супругу пятерых детей, даже подала на развод.