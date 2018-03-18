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Трамп заявил, что экс-замглавы ФБР Эндрю Маккейб не делал записей на встречах с ним
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Трамп заявил, что экс-замглавы ФБР Эндрю Маккейб не делал записей на встречах с ним 

ТАСС 10 часов назад
Фото: Ведомости
ВАШИНГТОН, 18 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что бывший заместитель директора Федерального бюро расследований (ФБР) Эндрю Маккейб во время их встреч не делал записей, о которых сообщили в субботу американские СМИ. Американский лидер написал об этом в воскресенье в своем Twitter.
"Крайне мало встречался с Эндрю Маккейбом, однако он никогда не делал заметок, когда виделся со мной. Я не верю, что он делал записи, разве что для поддержки его собственных целей и, возможно, позже. Та же история и с [экс-директором ФБР] Джеймсом Коми. Можно называть это лживыми записями?" — написал глава государства.
В субботу ряд американских СМИ сообщил со ссылкой на осведомленные источники, что Маккейб в бытность и. о. директора ФБР во время встреч с Трампом делал записи, в которых отражалось содержание бесед. Позднее также сообщалось, что Маккейб дал показания спецпрокурору Роберту Мюллеру, ведущему расследование приписываемых России попыток вмешательства в американские выборы, и передал ему означенные документы.
В ситуации с Коми такие заметки спровоцировали большой резонанс, в том числе после того, как во время слушаний в сенатском спецкомитете по разведке Коми рассказал, что через друга намеренно передал СМИ записку, составленную после разговора с Трампом в Белом доме. Бывший глава ФБР заявил, что таким образом рассчитывал ускорить назначение минюстом спецпрокурора для координации расследования утверждений о вмешательстве РФ в выборы.
В пятницу министр юстиции США Джефф Сешнс заявил, что решил уволить Маккейба, который принимал активное участие в расследованиях, касавшихся президентских выборов 2016 года. По словам министра, профильное подразделение ФБР рассмотрело доклад об утверждениях о неправомерном поведении Маккейба и предложило его уволить. Согласно результатам проведенной проверки было установлено, что замглавы ФБР, «не имея на то разрешения, раскрыл информацию новостному изданию и в ряде случаев не был откровенен, даже находясь под присягой».
ТАСС: последние новости
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