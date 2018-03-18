Главные события ночи с 17 на 18 марта

Один человек погиб и один получил ранения в результате стрельбы в торговом центре Калифорнии. Обстоятельства вооруженного инцидента неизвестны. Спасатели эвакуировали посетителей после произошедшего.

Президент США Дональд Трамп считает, что расследование специального прокурора Роберта Мюллера о приписываемых РФ попытках вмешаться в американские выборы не должно было быть инициировано. По его словам, дело основано на информации, которая не соответствует действительности.

При падении потолка в ресторане «Саванна» в американском штате Джорджия пострадали 14 человек. Все посетители заведения доставлены в больницу, Ресторан, в свою очередь, закрыт после ЧП.