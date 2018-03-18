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Главные события ночи с 17 на 18 марта
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Главные события ночи с 17 на 18 марта 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Стрельба в США, заявление Дональда Трампа и происшествие в Джорджии.
Один человек погиб и один получил ранения в результате стрельбы в торговом центре Калифорнии. Обстоятельства вооруженного инцидента неизвестны. Спасатели эвакуировали посетителей после произошедшего.
Президент США Дональд Трамп считает, что расследование специального прокурора Роберта Мюллера о приписываемых РФ попытках вмешаться в американские выборы не должно было быть инициировано. По его словам, дело основано на информации, которая не соответствует действительности.
При падении потолка в ресторане «Саванна» в американском штате Джорджия пострадали 14 человек. Все посетители заведения доставлены в больницу, Ресторан, в свою очередь, закрыт после ЧП.
Вечерняя Москва: последние новости
Скончался хакер, сдавший властям США информатора WikiLeaks Челси Мэннинг Мария Захарова прокомментировала отставку Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря США Президент США Дональд Трамп уверен, что расследование Роберта Мюллера основано на мошенничестве
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