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Коми о Трампе: скоро каждый услышит мою историю
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Коми о Трампе: скоро каждый услышит мою историю 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Reuters
Бывший глава ФБР Джеймс Коми в твиттере заявил, что общественность «очень скоро» услышит его ответ на обвинения президента США Дональда Трампа в адрес ФБР.
"Господин президент, американский народ скоро услышит мою историю. И они смогут решить для себя, кто честный, а кто нет", — написал Коми.
По данным CNBC News, бывший глава ФБР работает над книгой, которая, будет опубликована в следующем месяце. В ней он, в частности, планирует рассказать о своей кратковременной работе с Трампом.
Ранее Трамп прокомментировал увольнение заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба.
Американский президент раскритиковал работу Маккейба, а также обвинил его бывшего начальника Коми в лицемерии.
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