Коми о Трампе: скоро каждый услышит мою историю

"Господин президент, американский народ скоро услышит мою историю. И они смогут решить для себя, кто честный, а кто нет", — написал Коми.

По данным CNBC News, бывший глава ФБР работает над книгой, которая, будет опубликована в следующем месяце. В ней он, в частности, планирует рассказать о своей кратковременной работе с Трампом.

Ранее Трамп прокомментировал увольнение заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба

Американский президент раскритиковал работу Маккейба, а также обвинил его бывшего начальника Коми в лицемерии.