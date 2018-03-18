АПЛ «Колорадо» введена в боевой состав ВМС США

В боевой состав американских ВМС ввели атомную подводную лодку «Колорадо», сообщают информационные агентства.

Это 15-я подлодка типа «Вирджиния». Ее строительство обошлось в 2,7 млрд долларов. ВМС США собираются приобрести 51 такую подлодку.

Субмарины «Вирджиния» предназначены для борьбы с подлодками и надводными кораблями, для проведения разведки и переброски групп спецназа.

«Колорадо» может нести на своем борту высокоточные крылатые ракеты большой дальности «Томагавк».

Напомним, для управления перископом на самых передовых американских подлодках типа «Вирджиния» решено использовать джойстик от приставки для видеоигр Xbox.