Toyota Motor приостановила испытания беспилотных автомобилей в США

Приостановление испытаний связано с необходимостью снять стресс, который после ЧП в Аризоне могут испытывать водители, находящиеся в беспилотных машинах для страховки.

В настоящее время Toyota Motor отрабатывает на дорогах Соединенных Штатов две системы, передает ТАСС . Приостановлены испытания первой (полностью беспилотное автоматическое вождение). Отработка второй, призванной брать на себя управление машиной только в экстренных ситуациях, по-прежнему продолжается.

Сейчас в Соединенных Штатах начато расследование инцидента с беспилотным автомобилем компании Uber. 19 марта СМИ, ссылаясь на главу полиции штата Аризона, утверждали, что была сбита женщина, нарушившая правила дорожного движения и появившаяся перед автомобилем слишком неожиданно. Якобы было невозможно избежать этого инцидента.