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Toyota Motor приостановила испытания беспилотных автомобилей в США
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Toyota Motor приостановила испытания беспилотных автомобилей в США 

Вести.Ru 5 часов назад
Фото: 360tv.ru
Японская автомобилестроительная корпорация Toyota Motor частично приостановила испытания беспилотных автомобилей, которые проводились в США на обычных дорогах штатов Калифорния и Мичиган. Как отметило информационное агентство Kyodo, данное решение было принято после того, как 18 марта в ходе подобных экспериментов беспилотный автомобиль компании Uber насмерть сбил пешехода в штате Аризона (США).
Приостановление испытаний связано с необходимостью снять стресс, который после ЧП в Аризоне могут испытывать водители, находящиеся в беспилотных машинах для страховки.
В настоящее время Toyota Motor отрабатывает на дорогах Соединенных Штатов две системы, передает ТАСС. Приостановлены испытания первой (полностью беспилотное автоматическое вождение). Отработка второй, призванной брать на себя управление машиной только в экстренных ситуациях, по-прежнему продолжается.
Сейчас в Соединенных Штатах начато расследование инцидента с беспилотным автомобилем компании Uber. 19 марта СМИ, ссылаясь на главу полиции штата Аризона, утверждали, что была сбита женщина, нарушившая правила дорожного движения и появившаяся перед автомобилем слишком неожиданно. Якобы было невозможно избежать этого инцидента.
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