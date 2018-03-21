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СМИ: Toyota приостановила испытания беспилотных машин в США
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СМИ: Toyota приостановила испытания беспилотных машин в США 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТОКИО, 21 марта. /ТАСС/. Японский автогигант Toyota Motor частично приостановил испытания беспилотных автомобилей, которые проводились в США на обычных дорогах в штатах Мичиган и Калифорния. Как сообщило в среду информационное агентство Kyodo, такое решение принято после того, как 18 марта в ходе похожих экспериментов беспилотная машина компании Uber насмерть сбила пешехода в штате Аризона.
Приостановление испытаний, как было объявлено, связано с необходимостью снять стресс, который после инцидента в Аризоне могут испытывать водители, находящиеся в беспилотных автомобилях для страховки.
Toyota Motor отрабатывает сейчас на дорогах США две системы. Приостановлены испытания первой — это полностью беспилотное автоматическое вождение. Однако продолжается отработка второй, которая призвана брать на себя управление машиной только в экстренных ситуациях.
В настоящее время в США началось расследование инцидента с беспилотной машиной компании Uber. В понедельник газета San Francisco Chronicle со ссылкой на главу полиции штата Аризона утверждала, что сбита была женщина, которая нарушила правила дорожного движения и появилась перед автомобилем слишком неожиданно. Избежать этого инцидента якобы было невозможно.
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