Ещё
Американской стороне сделано серьезные представление по поводу подписания США законопроекта об активизации контактов с Тайванем — МИД КНР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американской стороне сделано серьезные представление по поводу подписания США законопроекта об активизации контактов с Тайванем — МИД КНР 

ИА Синьхуа 10 часов назад
Пекин, 17 марта /Синьхуа/ — Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Лу Кан сегодня в ответ на вопрос журналиста сообщил, что китайская сторона решительно выступает против подписания США законопроекта об активизации контактов с Тайванем и уже сделала серьезные представление американской стороне.
Журналист задал вопрос: согласно сообщениям, американской стороной был подписан законопроект об активизации контактов с Тайванем, каковы комментарии китайской стороны по этому поводу?
Лу Кан ответил, что, как многократно отмечалось китайской стороной, хотя соответствующие положения данного законопроекта не имеют обязательной юридической силы, они серьезно нарушают принцип одного Китая и положения трех китайско-американских совместных коммюнике, подают серьезный ошибочный сигнал стремящимся к «независимости Тайваня» сепаратистским силам. Китайская сторона решительно выступает против этого.
Лу Кан подчеркнул, что китайская сторона призывает американскую сторону исправить ошибки, прекратить официальные контакты и повышение уровня реальных связей между США и Тайванем, с осторожностью и оптимальным образом уладить касающиеся Тайваня вопросы, чтобы не наносить серьезного ущерба отношениям Китая и США, а также миру и стабильности в районе Тайваньского пролива. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
США, Япония и Республика Корея продолжат оказывать давление на КНДР Д. Трамп заменил Р. Тиллерсона главой ЦРУ Р. Тиллерсон завершил африканское турне после встречи с лидером Нигерии
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Лондон хотел устроить победоносную войну»133
ЦИК опубликовал первые данные о явке на выборы243
ЦИК объяснил наличие бюллетеней в урнах до начала выборов240
Раскрыты подробности смерти мужа Анны Чапман157
Джонсон: ответные меры России нанесут вред россиянам101
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
00:59
Украина забывает Крым
Украина Статьи
00:59
«Мы становимся скотами»: Панин обратился к россиянам
Шоу-бизнес
02:34
Россия пощадила Лондон в ответных мерах
Политика Статьи
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
01:19
Украинский телеканал стер Крым с лица Земли
В мире Украина
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
01:26
Скотланд‐Ярд назвал сроки расследования по делу Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение