Американской стороне сделано серьезные представление по поводу подписания США законопроекта об активизации контактов с Тайванем — МИД КНР

Пекин, 17 марта / Синьхуа / — Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Лу Кан сегодня в ответ на вопрос журналиста сообщил, что китайская сторона решительно выступает против подписания США законопроекта об активизации контактов с Тайванем и уже сделала серьезные представление американской стороне.

Журналист задал вопрос: согласно сообщениям, американской стороной был подписан законопроект об активизации контактов с Тайванем, каковы комментарии китайской стороны по этому поводу?

Лу Кан ответил, что, как многократно отмечалось китайской стороной, хотя соответствующие положения данного законопроекта не имеют обязательной юридической силы, они серьезно нарушают принцип одного Китая и положения трех китайско-американских совместных коммюнике, подают серьезный ошибочный сигнал стремящимся к «независимости Тайваня» сепаратистским силам. Китайская сторона решительно выступает против этого.

Лу Кан подчеркнул, что китайская сторона призывает американскую сторону исправить ошибки, прекратить официальные контакты и повышение уровня реальных связей между США и Тайванем, с осторожностью и оптимальным образом уладить касающиеся Тайваня вопросы, чтобы не наносить серьезного ущерба отношениям Китая и США, а также миру и стабильности в районе Тайваньского пролива. —0—