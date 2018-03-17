США, Япония и Республика Корея продолжат оказывать давление на КНДР 

Вашингтон, 17 марта /Синьхуа/ — Заместитель госсекретаря США Джон Салливан в пятницу по отдельности встретился с прибывшими с визитом министрами иностранных дел Японии и Республики Корея Таро Коно и Кан Ген Хва. Три стороны заявили о намерении продолжать оказывать давление на КНДР до тех пор, пока последняя не примет «убедительные, поддающиеся проверке, конкретные» меры в направлении отказа от своей ядерной программы.
В тот же день Белый дом обнародовал заявление, в котором сообщается, что президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с главой Республики Корея Мун Чжэ Ином. Стороны заявили, что для денуклеаризации Корейского полуострова крайне важны «практические шаги», выразив «сдержанный оптимизм» по поводу недавнего смягчения напряженности на полуострове.
Напомним, что 8 марта Белый дом подтвердил согласие Д. Трампа провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, однако конкретное время и место встречи пока не определены.