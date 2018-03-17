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Главу Американской киноакадемии обвинили в сексуальных домогательствах
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Главу Американской киноакадемии обвинили в сексуальных домогательствах 

Говорит Москва 2 часа назад
Говорится, что руководство киноакадемии конфиденциально рассматривает все претензии. Деталей того, что написано в заявлениях, не приводится.
Джон Бэйли был избран президентом Американской киноакадемии в августе прошлого года в возрасте 74 лет.
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