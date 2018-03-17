Умер выдавший Челси Мэннинга хакер

О причинах его смерти пока не сообщается. На своей странице в Facebook его отец Марио написал: «С великой печалью и разбитым сердцем я должен сообщить всем друзьям и окружению Адриана, что он мертв. Ушел яркий ум и сострадательная душа. Он был моим любимым сыном».

Ламо был незурядным хакером, сумевшим взломать сети таких корпораций, как Yahoo , Citigroup, Bank of America . Ему также удалось проникнуть в компьютерную систему издания The New York Times, что в итоге и привлекло к хакеру повышенное внимание и закончилось домашним арестом на полгода.

Однако известен он стал после того, как в 2010 года Ламо сообщил властям США про то, что Мэннинг наряду с другими документами передал WikiLeaks запись расстрела американским военным вертолётом группы гражданских в Ираке . Тогда погибли семь человек, в том числе журналист, работающий в агентстве Reuters . Мэннинг признался в этом Ламо в переписке. После этого Мэннинг был арестован.

В интервью газете Guardian в 2011 году Ламо описал свое решение отказаться от Мэннинга как навязанное ему. Тогда же он сказал, что для него будет болезненным, если Мэннинга осудят на большой срок. Военнослужащий был приговорен к 35 годам лишения свободы. Однако президент Барак Обама позже смягчил приговор, и Мэннинг вышел на свободу в мае 2017 года. Сейчас Челси Мэннинг пытается стать сенатором штата Мэриленд, уроженцем которого является.