Умер выдавший Челси Мэннинга хакер 

О причинах его смерти пока не сообщается. На своей странице в Facebook его отец Марио написал: «С великой печалью и разбитым сердцем я должен сообщить всем друзьям и окружению Адриана, что он мертв. Ушел яркий ум и сострадательная душа. Он был моим любимым сыном».

Ламо был незурядным хакером, сумевшим взломать сети таких корпораций, как Yahoo , Citigroup, Bank of America . Ему также удалось проникнуть в компьютерную систему издания The New York Times, что в итоге и привлекло к хакеру повышенное внимание и закончилось домашним арестом на полгода.