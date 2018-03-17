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Умер выдавший Челси Мэннинга хакер
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Умер выдавший Челси Мэннинга хакер 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Reuters
Адриан Ламо, компьютерный хакер, способствовавший аресту сотрудничавшего с Wikileaks военнослужащего армии США Брэдли Мэннинга (ставший после смены пола Челси Мэннингом), умер в возрасте 37 лет, передает BBC.
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О причинах его смерти пока не сообщается. На своей странице в Facebook его отец Марио написал: «С великой печалью и разбитым сердцем я должен сообщить всем друзьям и окружению Адриана, что он мертв. Ушел яркий ум и сострадательная душа. Он был моим любимым сыном».
Ламо был незурядным хакером, сумевшим взломать сети таких корпораций, как Yahoo, Citigroup, Bank of America. Ему также удалось проникнуть в компьютерную систему издания The New York Times, что в итоге и привлекло к хакеру повышенное внимание и закончилось домашним арестом на полгода.
Однако известен он стал после того, как в 2010 года Ламо сообщил властям США про то, что Мэннинг наряду с другими документами передал WikiLeaks запись расстрела американским военным вертолётом группы гражданских в Ираке. Тогда погибли семь человек, в том числе журналист, работающий в агентстве Reuters. Мэннинг признался в этом Ламо в переписке. После этого Мэннинг был арестован.
В интервью газете Guardian в 2011 году Ламо описал свое решение отказаться от Мэннинга как навязанное ему. Тогда же он сказал, что для него будет болезненным, если Мэннинга осудят на большой срок. Военнослужащий был приговорен к 35 годам лишения свободы. Однако президент Барак Обама позже смягчил приговор, и Мэннинг вышел на свободу в мае 2017 года. Сейчас Челси Мэннинг пытается стать сенатором штата Мэриленд, уроженцем которого является.
Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж в пятницу назвал Ламо «мелким жуликом, который не имел представления об элементарной порядочности».
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