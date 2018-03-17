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Минобороны России: США и «коалиция» игнорируют резолюцию Совбеза ООН по Сирии
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Минобороны России: США и «коалиция» игнорируют резолюцию Совбеза ООН по Сирии 

Вести.Ru 4 часа назад
В Минобороны России заявляют, что США, Великобритания и страны так называемой «коалиции» полностью игнорируют свои собственные обязательства по резолюции Совбеза ООН по Сирии.
Речь идет о резолюции номер 2401, принятой 24 февраля, уточняет РИА Новости. Она требует прекращения столкновений и установления 30-дневной гуманитарной паузы на всей территории Сирии. Между тем в Восточной Гуте продолжаются обстрелы, которые устраивают боевики. Страдают окраины Дамаска и его центральные районы.
Также проблемным остается оккупированный США район Эт-Танф, где находится лагерь беженцев Эр-Рукбан. Представители армии США неоднократно заявляли, что готовы пропустить в лагерь гуманитарный конвой. Однако, подчеркивают в Минобороны РФ, нет никакой гарантии, что помощь достанется беженцам, а не боевикам, подконтрольным США. Американское военное командование категорически отказывается давать подобные гарантии, что и послужило поводом для заявления о том, что США, Британия и «коалиция» игнорируют резолюцию, за принятие которой они активно ратовали в Совбезе.
В районе Эт-Танф находится одна из американских военных баз. Она была незаконно развернута в апреле 2017 года под предлогом борьбы с терроризмом. Но там обучают и оснащают отряды вооруженной сирийской оппозиции. Рядом с базой, в 55-километровой «зоне безопасности» находится лагерь с беженцами Эр-Рукбан. Жители лагеря находятся в изоляции и нуждаются в гуманитарной помощи. В ноябре 2017 года Россия предложила американскому командованию совместно доставлять гумпомощь беженцам, на что «коалиция» во главе с США дала согласие. Однако американская сторона заявила, что не имеет подтверждения того, что конвой будет пропущен властями Сирии.
В оккупированном американцами лагере складывается ситуация, аналогичная ситуации в Ракке, отметили в Минобороны России. Город был разбомблен «коалицией», под завалами остаются тысячи разлагающихся трупов, создается угроза эпидемии. Отдельные вспышки инфекционных болезней уже зафиксированы. Население города остро нуждается в помощи. Между тем США и «коалиция» не дают проникнуть в Ракку ни одной из гуманитарных организаций. Также в город не пускают и миссию ООН, которая должна оценить масштабы гуманитарной катастрофы и объем помощи, которую нужно оказать людям. В Минобороны РФ подчеркнули, что безопасными для проживания являются лишь несколько центральных районов Ракки, а окраины города опасны.
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