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В Вашингтоне и Сеуле считают, что давление на КНДР эффективно и должно продолжаться
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В Вашингтоне и Сеуле считают, что давление на КНДР эффективно и должно продолжаться 

ТАСС 9 часов назад
ВАШИНГТОН, 17 марта. /ТАСС/. Готовность лидера КНДР Ким Чен Ына к переговорам с президентом США Дональдом Трампом говорит об эффективности кампании по оказанию давления на Пхеньян, которая должна продолжаться. Как сообщила журналистам начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, к такому мнению во время состоявшейся в Вашингтоне в пятницу встречи пришли первый заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Джон Салливан и министр иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва.
Дипломаты отметили, что союз США и Южной Кореи — это «основа стабильности и безопасности в регионе, особенно на фоне незаконных ядерной и ракетной программ КНДР». «Обе стороны согласились с тем, что объявление о встрече президента Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына — это историческая возможность, а также доказательство того, что глобальная кампания по оказанию максимального давления работает и должна продолжаться», — сказала Науэрт.
Кроме того, Вашингтон и Сеул убеждены, что санкции в отношении Пхеньяна должны действовать до тех пор, пока «режим не предпримет заслуживающие доверия, подлежащие проверке конкретные действия, направленные на денуклеаризацию».
Ранее Белый дом сообщил, что Трамп во время телефонного разговора с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином подтвердил намерение встретиться с Ким Чен Ыном до конца мая. Как стало известно 8 марта, Ким Чен Ын передал Трампу через южнокорейских представителей устное предложение о проведении встречи, и глава американской администрации его принял.
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