В Вашингтоне и Сеуле считают, что давление на КНДР эффективно и должно продолжаться

Дипломаты отметили, что союз США и Южной Кореи — это «основа стабильности и безопасности в регионе, особенно на фоне незаконных ядерной и ракетной программ КНДР». «Обе стороны согласились с тем, что объявление о встрече президента Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына — это историческая возможность, а также доказательство того, что глобальная кампания по оказанию максимального давления работает и должна продолжаться», — сказала Науэрт.

Кроме того, Вашингтон и Сеул убеждены, что санкции в отношении Пхеньяна должны действовать до тех пор, пока «режим не предпримет заслуживающие доверия, подлежащие проверке конкретные действия, направленные на денуклеаризацию».

Ранее Белый дом сообщил, что Трамп во время телефонного разговора с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином подтвердил намерение встретиться с Ким Чен Ыном до конца мая. Как стало известно 8 марта, Ким Чен Ын передал Трампу через южнокорейских представителей устное предложение о проведении встречи, и глава американской администрации его принял.