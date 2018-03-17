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США и Южная Корея согласились, что нужно продолжить давление на КНДР
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США и Южная Корея согласились, что нужно продолжить давление на КНДР 

РИА Новости 10 часов назад
Фото: © РИА Новости / Мария Фролова
ВАШИНГТОН, 17 мар — РИА Новости. Исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан и глава МИД Республики Корея Кан Гён Хва обсудили вопрос денуклеаризации Корейского полуострова и согласились, что давление на КНДР должно быть продолжено, пока та не примет конкретные шаги в сторону денуклеаризации, говорится в заявлении представителя госдепартамента США Хезер Науэрт, поступившем в распоряжение РИА Новости.
"Первый заместитель госсекретаря (Джон) Салливан и министр иностранных дел Кан (Гён Хва) согласились, что международное давление на Северную Корею должно быть продолжено до тех пор, пока режим не предпримет убедительных, доступных для проверки конкретных шагов в направлении денуклеаризации", — говорится в документе.
Кроме того, стороны согласились, что встреча президента Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына является исторической возможностью для мирного урегулирования и свидетельствует об эффективности политики максимального давления, заявила Науэрт.
Ранее президент США Дональд Трамп в разговоре с лидером Южной Кореи Мун Чжэ Ином подтвердил намерение встретиться с Ким Чен Ыном до конца мая.
Джон Салливан исполняет обязанности госсекретаря после того, как Трамп сместил с поста главы госдепартамента Рекса Тиллерсона, предложив на его место экс-главу ЦРУ Майка Помпео. Его кандидатура пока не утверждена конгрессом.
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