США и Южная Корея согласились, что нужно продолжить давление на КНДР

"Первый заместитель госсекретаря (Джон) Салливан и министр иностранных дел Кан (Гён Хва) согласились, что международное давление на Северную Корею должно быть продолжено до тех пор, пока режим не предпримет убедительных, доступных для проверки конкретных шагов в направлении денуклеаризации", — говорится в документе.

Кроме того, стороны согласились, что встреча президента Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына является исторической возможностью для мирного урегулирования и свидетельствует об эффективности политики максимального давления, заявила Науэрт.

Ранее президент США Дональд Трамп в разговоре с лидером Южной Кореи Мун Чжэ Ином подтвердил намерение встретиться с Ким Чен Ыном до конца мая.