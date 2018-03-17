Экс-губерантора мексиканского штата экстрадируют в США

Власти Мексики согласилась экстрадировать в США бывшего губернатора штата Тамаулипас Эухенио Эрнандеса Флореса . Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство иностранных дел латиноамериканской стран.

Американская сторона утверждает, что в бытность главой приграничного с США штата Эрнандес с сообщниками открыл в Техасе несколько компаний, при помощи которых занимался отмыванием денег.

Чиновник был взят под стражу в октябре прошлого года в городе Сьюдад-Виктория . Как отмечает МИД Мексики, арестованный уже уведомлен о решении экстрадировать его в Соединенные Штаты.