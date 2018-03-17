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Экс-губерантора мексиканского штата экстрадируют в США
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Экс-губерантора мексиканского штата экстрадируют в США 

Российская Газета 9 часов назад
Фото: CC BY-SA 2.0 / Kasper Christensen / Mexico City
Власти Мексики согласилась экстрадировать в США бывшего губернатора штата Тамаулипас Эухенио Эрнандеса Флореса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство иностранных дел латиноамериканской стран.
Американская сторона утверждает, что в бытность главой приграничного с США штата Эрнандес с сообщниками открыл в Техасе несколько компаний, при помощи которых занимался отмыванием денег.
Чиновник был взят под стражу в октябре прошлого года в городе Сьюдад-Виктория. Как отмечает МИД Мексики, арестованный уже уведомлен о решении экстрадировать его в Соединенные Штаты.
Эрнандес стал вторым экс-главой Тамаулипаса, подозреваемым в финансовых преступлениях. В апреле 2017 года в Италии был задержан еще один бывший руководитель региона Томас Яррингтон. Мексика ждет его экстрадиции.
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