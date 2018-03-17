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Трамп подписал закон об укреплении отношений с Тайванем
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Трамп подписал закон об укреплении отношений с Тайванем 

Газета.Ru 11 часов назад
Фото: Reuters
Американский президент Дональд Трамп подписал закон, разрешающий обмен визитами официальных делегаций с Тайванем, передает Reuters.
В законе также содержится призыв к укреплению отношений с Тайванем.
По мнению КНР, данный закон, противоречащий политике «одного Китая», которой официально придерживается США, вызовет ухудшение ситуации в регионе.
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