Опубликовано прощальное послание Тиллерсона

>> Трамп нашел замену Тиллерсону "Знайте, что я продолжу молиться за нашу страну, наших лидеров, и ваши усилия позволят сделать этот мир лучше", — написал Тиллерсон.

"Я абсолютно уверен, что вы продолжите старательную работу по продвижению наших национальных интересов", — добавил глава Госдепа. Он призвал дипломатов продолжить демонстрировать лидерские качества.

"Хотя вы обычно получает слишком мало признания или одобрения за ваши жертвы, ваша необычная преданность делу позволяет сотням миллионов американцев жить в мире и свободе", — заключил Тиллерсон. Тиллерсон также поблагодарил сотрудников дипломатических миссий за талант и патриотизм.

Агентство подчеркивает, что в своем послании госсекретарь ни разу не упомянул ни президента, ни Майка Помпео, который сменит его на посту главы Госдепартамента.

Тиллерсон уже передал свои обязанности заместителю, но формально останется госсекретарем до 31 марта.

Ранее источники назвали основную причину отставки Тиллерсона.