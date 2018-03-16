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Опубликовано прощальное послание Тиллерсона 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Jonathan Ernst/Reuters
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, которого президент Дональд Трамп отправил в отставку, направил в посольства и консульства США прощальное письмо. Об этом сообщает Associated Press, в распоряжении которого оказалась копия послания.
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"Знайте, что я продолжу молиться за нашу страну, наших лидеров, и ваши усилия позволят сделать этот мир лучше", — написал Тиллерсон.
Он призвал дипломатов продолжить демонстрировать лидерские качества.
"Я абсолютно уверен, что вы продолжите старательную работу по продвижению наших национальных интересов", — добавил глава Госдепа.
Тиллерсон также поблагодарил сотрудников дипломатических миссий за талант и патриотизм.
"Хотя вы обычно получает слишком мало признания или одобрения за ваши жертвы, ваша необычная преданность делу позволяет сотням миллионов американцев жить в мире и свободе", — заключил Тиллерсон.
Агентство подчеркивает, что в своем послании госсекретарь ни разу не упомянул ни президента, ни Майка Помпео, который сменит его на посту главы Госдепартамента.
Тиллерсон уже передал свои обязанности заместителю, но формально останется госсекретарем до 31 марта.
Ранее источники назвали основную причину отставки Тиллерсона.
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