Руководители РК и США обсудили по телефону обстановку на Корейском полуострове 

Сеул, 16 марта /Синьхуа/ — Президент Республики Корея /РК/ Мун Чжэ Ин сегодня провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Стороны заявили, что продолжат тесное сотрудничество, нацеленное на денуклеаризацию Корейского полуострова.
По информации администрации президента РК, лидеры РК и США сегодня вечером провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили планы по проведению встречи лидеров РК и КНДР, а также лидеров КНДР и США и другие вопросы.
Мун Чжэ Ин в разговоре вновь подчеркнул позицию РК по денуклеаризации Корейского полуострова. Он сообщил, что денуклеаризация Корейского полуострова — это «самая важная цель» для обеспечения мира на полуострове и в мире. —0—