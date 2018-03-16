Руководители РК и США обсудили по телефону обстановку на Корейском полуострове

По информации администрации президента РК, лидеры РК и США сегодня вечером провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили планы по проведению встречи лидеров РК и КНДР , а также лидеров КНДР и США и другие вопросы.

Мун Чжэ Ин в разговоре вновь подчеркнул позицию РК по денуклеаризации Корейского полуострова. Он сообщил, что денуклеаризация Корейского полуострова — это «самая важная цель» для обеспечения мира на полуострове и в мире. —0—