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У Белого дома нет информации о месте возможной встречи лидеров США и КНДР
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У Белого дома нет информации о месте возможной встречи лидеров США и КНДР 

РИА Новости 14 часов назад
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 16 мар — РИА Новости. Новой информации о месте и времени встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына пока нет, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
"Не буду вдаваться во внутреннюю работу администрации (США) по подготовке (встречи). Это всеобъемлющий подход, который поддерживает президент (США) и мы продолжаем эти обсуждения. Никакой новой информации о времени или месте (встречи) нет", — заявила Сандерс на брифинге.
Ранее в пятницу в пресс-службе Белого дома сообщили, что в ходе разговора Трампа с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином американский лидер подтвердил намерение встретиться с Ким Чен Ыном до конца мая.
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