Не ослаблять давления: Трамп и Мун Чжэ Ин обсудили КНДР

Южной Кореи Президенты США Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин договорились не ослаблять давление на КНДР. Оба лидера выразили «осторожный оптимизм» относительно развития ситуации на Корейском полуострове.

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Кто кому реально угрожает?

Согласно сообщениям из Белого дома, в ходе телефонного разговора президенты согласились с тем, что из прошлого следует извлекать уроки. Они решили не ослаблять давление на Северную Корею до тех пор, пока Пхеньян не откажется от ядерных программ.

По мнению глав союзных государств, принимать решения следует не на основе чьих-либо заявлений, а исходя из конкретных действий. При этом Дональд Трамп подтвердил планы о встрече с северокорейским лидером Ким Чен Ыном

«Оба лидера выразили «осторожный оптимизм» относительно последнего развития событий и подчеркнули, что Северную Корею ждет светлое будущее, если она пойдет по правильному пути», — заявили в Белом доме.

Ранее Ким Чен Ын передал президенту США предложение о встрече, на что Трамп ответил согласием. Дата и место встречи пока не согласованы.

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