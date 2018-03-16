Белый дом: США и Южная Корея не будут ослаблять нажим на Пхеньян

ВАШИНГТОН, 16 марта. / ТАСС /. США Южная Корея не будут ослаблять давление на КНДР до тех пор, пока Пхеньян не откажется от своих ядерной и ракетной программ. Об этом, как сообщил в пятницу Белый дом, договорились во время телефонного разговора президенты США и Южной Кореи — Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин. "Оба лидера согласились с тем, что важно извлечь уроки из ошибок прошлого, и обязались и дальше осуществлять тесную координацию с целью оказания максимального давления на северокорейский режим, — отмечается в распространенном заявлении. — Они согласились с тем, что конкретные шаги, а не слова, сыграют ключевую роль в денуклеаризации Корейского полуострова. Президент Трамп подтвердил свое намерение провести встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном до конца мая". "Оба лидера выразили осторожный оптимизм относительно последнего развития событий и подчеркнули, что Северную Корею ждет светлое будущее, если она пойдет по правильному пути", — указал Белый дом. Как стало известно 8 марта, Ким Чен Ын передал Трампу через представителей Южной Кореи устное предложение о проведении встречи. Глава администрации США его принял. По словам Белого дома, место и дата встречи будут определены позднее.