Трамп выразил «осторожный оптимизм» по ситуации с КНДР

Главы государства обсудили ситуацию с Северной Кореей.

"Оба лидера подтвердили важность обучения на ошибках прошлого и пообещали продолжить тесное сотрудничество, чтобы сохранить максимальное давление на северокорейский режим", — говорится в сообщении.

Также Трамп подтвердил свое намерение встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном до конца мая.

"Оба лидера выразили осторожный оптимизм по поводу недавних событий и согласились, что у КНДР есть более яркий путь, если она выберет его", — отмечает Белый дом.