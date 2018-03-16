Трамп подтвердил намерение встретиться с Ким Чен Ыном до конца мая

"Оба лидера подтвердили важность извлечения уроков из ошибок прошлого и обязались продолжать тесную координацию для поддержания максимального давления на северокорейский режим. Лидеры двух стран согласились, что конкретные действия, а не слова станут ключом к достижению окончательной денуклеаризации Корейского полуострова, и президент Трамп подтвердил свое намерение встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном до конца мая", — говорится в сообщении.

"Лидеры двух стран выразили осторожный оптимизм по поводу последних событий и подчеркнули, что у Северной Кореи есть более светлое будущее, если она выберет правильный путь", — отмечают в Белом доме.