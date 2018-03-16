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СМИ: Хиллари Клинтон госпитализирована в Индии
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СМИ: Хиллари Клинтон госпитализирована в Индии 

Газета Кемерова 20 часов назад
A42.RU — региональный сайт Кузбасса. Рассказываем нашим читателям обо всём, что происходит в регионе. «Газета Кемерова» — это свежие и проверенные новости Кемерова, Новокузнецка и других городов Кузбасса, России и мира. Аналитические и развлекательные материалы, статьи на темы, которые волнуют жителей нашего региона. Журнал «Афиша» — открой город заново. События, концерты, премьеры кино, фестивали и всё, что происходит в области, а также рецензии на фильмы и спектакли, интервью с интересными людьми и тесты на неожиданные темы. Бизнес-журнал «Капитал» — бизнес в регионе, анонсы тренингов и встреч с успешными людьми, обстоятельные беседы с ними, лайфхаки в сфере предпринимательства. Говорим о стартапах и помогаем начинающим предпринимателям чувствовать себя увереннее. Женский журнал «Птица» — красота, здоровье, советы по воспитанию, мода, спорт — всё, что интересует и волнует женщин всех возрастов. Вдохновляющие примеры кузбасских героинь — истории, которые удивляют.
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