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Узбекистан и США сотрудничают в борьбе с транснациональной преступностью
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Узбекистан и США сотрудничают в борьбе с транснациональной преступностью 

ИА Синьхуа 15 часов назад
Ташкент, 16 марта /Синьхуа/ — Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Узбекистана подписал меморандум о взаимопонимании по борьбе с транснациональными финансовыми преступлениями с Секретной службой США. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе американского посольства в Ташкенте.
Меморандум предусматривает обмен информацией о финансовых расследованиях и обмен опытом и техническими разработками в области валютных преступлений.
Генпрокуратура Узбекистана и Федеральное бюро расследований США в декабре 2017 года также подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий оперативное взаимодействие в борьбе с преступностью и вопросах безопасности. —0—
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