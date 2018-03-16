Узбекистан и США сотрудничают в борьбе с транснациональной преступностью

Ташкент, 16 марта / Синьхуа / — Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Узбекистана подписал меморандум о взаимопонимании по борьбе с транснациональными финансовыми преступлениями с Секретной службой США . Об этом сегодня сообщили в пресс-службе американского посольства в Ташкенте. Меморандум предусматривает обмен информацией о финансовых расследованиях и обмен опытом и техническими разработками в области валютных преступлений. Генпрокуратура Узбекистана и Федеральное бюро расследований США в декабре 2017 года также подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий оперативное взаимодействие в борьбе с преступностью и вопросах безопасности. —0—