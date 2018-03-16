Хиллари Клинтон госпитализировали из-за падения в отеле Индии 

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон оказалась в индийской больнице из-за поврежденного запястья. Как сообщает индийский портал Daily News and Analysis, инцидент произошел в городе Джодхпур во время поездки Хиллари Клинтон в Индию. Уточняется, что экс-госсекретарь США оступилась в ванной гостиницы и повредила запястье, после чего пожаловалась на сильную боль. По данным издания, Клинтон была госпитализирована в местную больницу, где ей сделали рентгеновский снимок и диагностировали трещину в кости. Личные доктора Хиллари Клинтон из США посоветовали экс-госсекретарю наложить тугую повязку на место травмы и продолжить рабочую поездку.