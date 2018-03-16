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Эрдоган: США должны вывести курдские отряды из Манбиджа для сотрудничества с Турцией
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Эрдоган: США должны вывести курдские отряды из Манбиджа для сотрудничества с Турцией 

ТАСС 19 часов назад
АНКАРА, 16 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны вывести курдские формирования из сирийского Манбиджа к востоку от реки Евфрат, если хотят сотрудничать с Турцией в Сирии. Об этом заявил в пятницу президент Турции Тайип Эрдоган во время выступления в Эрзуруме, трансляцию которого вел телеканал A Haber.
"Мы контролируем три четверти территории в Африне. Мы усилим наши наблюдательные пункты в Идлибе, а после этого отправимся в Манбидж. Мы не знаем, по какому пути пойдет новое руководство (новый госсекретарь — прим. ТАСС) в США. Если Америка хочет с нами работать, то они должны начать выводить террористов к востоку от Евфрата", — сказал он.
При этом президент отметил, что Анкара остается открытой к любым видам сотрудничества по сирийскому Манбиджу.
Турция в настоящее время проводит на севере Сирии операцию «Оливковая ветвь» против «Сил народной самообороны» (СНС) и отрядов партии «Демократический союз». Однако ранее Эрдоган уже несколько раз заявлял, что она может распространиться на Манбидж, находящийся под контролем «Сил демократической Сирии» (в их состав входят СНС), и настоятельно рекомендовал США вывести оттуда свои подразделения.
Турецкая сторона не скрывает своего недовольства поддержкой сирийских курдов Соединенными Штатами. Она считает, что Вашингтон совершает ошибку, поставляя вооружение отрядам СНС. Анкара ассоциирует эти формирования с Рабочей партией Курдистана, которую причисляет к террористическим группировкам, и утверждает, что полученное ими американское оружие может быть в итоге направлено против Турции.
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