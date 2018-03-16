Эрдоган: США должны вывести курдские отряды из Манбиджа для сотрудничества с Турцией

АНКАРА , 16 марта. / ТАСС /. Соединенные Штаты должны вывести курдские формирования из сирийского Манбиджа к востоку от реки Евфрат, если хотят сотрудничать с Турцией Сирии . Об этом заявил в пятницу президент Турции Тайип Эрдоган во время выступления в Эрзуруме, трансляцию которого вел телеканал A Haber.

"Мы контролируем три четверти территории в Африне. Мы усилим наши наблюдательные пункты в Идлибе, а после этого отправимся в Манбидж. Мы не знаем, по какому пути пойдет новое руководство (новый госсекретарь — прим. ТАСС) в США. Если Америка хочет с нами работать, то они должны начать выводить террористов к востоку от Евфрата", — сказал он.

При этом президент отметил, что Анкара остается открытой к любым видам сотрудничества по сирийскому Манбиджу.

Турция в настоящее время проводит на севере Сирии операцию «Оливковая ветвь» против «Сил народной самообороны» (СНС) и отрядов партии «Демократический союз» . Однако ранее Эрдоган уже несколько раз заявлял, что она может распространиться на Манбидж, находящийся под контролем «Сил демократической Сирии» (в их состав входят СНС), и настоятельно рекомендовал США вывести оттуда свои подразделения.