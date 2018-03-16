Куба заявила о готовности вести диалог с новым госсекретарем США

МОСКВА , 16 мар — РИА Новости Куба готова обсуждать вопросы с новым госсекретарем США в атмосфере взаимопонимания, заявил РИА Новости кубинский посол в Москве Херардо Пеньяльвер Порталь на вопрос, ожидает ли перемен по отношению к Кубе после смены главы американской дипломатии.

"У нас есть политическая воля, чтобы сидеть (за столом) вместе с американцами и продолжать обсуждать наши вопросы в атмосфере взаимопонимания", — сказал Пеньяльвер Порталь.

Отвечая на уточняющий вопрос, готова ли Куба обсуждать такие вопросы в атмосфере взаимопонимания с новым госсекретарем США, посол подчеркнул: «Конечно».