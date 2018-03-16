Трамп-младший решил развестись

Сын президента США Дональд Трамп-младший решил развестись с супругой Ванессой, сообщает американское издание Page Six.

Обе стороны подтвердили, что развод будет проводиться по согласию сторон. Предполагается, что в этом случае семье Трампа удастся избежать длительного раздела имущества и борьбу за опеку над пятью детьми, передает РИА «Новости»

«После 12 лет брака, мы решили идти отдельными дорогами. Мы всегда с огромным уважением будем относится к друг другу и нашим семьям. У нас есть пять прекрасных детей и они остаются нашим высшим приоритетом», — говорится в заявлении супругов.

Дональд Трамп-младший и модель Ванесса Хейдон были женаты с 2005 года.

Напомним, ранее Fox News со ссылкой на полицию сообщил, что жена сына американского президента Дональда Трампа госпитализирована после открытия «конверта с белым порошком».

Сын президента США Дональд Трамп-младший назвал инцидент с полученным его женой Ванессой конвертом с белым порошком отвратительным.