Президент Грузии предложил США принять Акт поддержки 

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили, находящийся в США с рабочим визитом, выступил в конгрессе с инициативой принятия Акта в поддержку его страны, сообщает президентская пресс-служба, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По словам Маргвелашвили, две страны «связывает стратегическое партнерство, которая помогает в достижении общих целей».
«Нас радует, что Грузия воспринимается Америкой как особый партнер и союзник в регионе. Поэтому следующим логическим шагом, который бы подчеркнул такую роль Грузии, мог бы стать Акт поддержки», — сказал он.
Георгий Маргвелашвили также назвал свою страну «плацдармом западных альянсов и восточного фланга НАТО в регионе, лидером программы Евросоюза „Восточное партнерство“».
По его словам, принятием такого Акта США упрочили бы свои позиции в регионе, открыв новый формат сотрудничества.
В 2009 году Вашингтон и Тбилиси подписали Хартию о стратегическом партнерстве.
В прошлом году вице-президент США Майкл Пенс посетил Грузию, выразив ей полную поддержку.