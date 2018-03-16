Президент Грузии предложил США принять Акт поддержки

По словам Маргвелашвили, две страны «связывает стратегическое партнерство, которая помогает в достижении общих целей».

«Нас радует, что Грузия воспринимается Америкой как особый партнер и союзник в регионе. Поэтому следующим логическим шагом, который бы подчеркнул такую роль Грузии, мог бы стать Акт поддержки», — сказал он.

Георгий Маргвелашвили также назвал свою страну «плацдармом западных альянсов и восточного фланга НАТО в регионе, лидером программы Евросоюза „Восточное партнерство“».

По его словам, принятием такого Акта США упрочили бы свои позиции в регионе, открыв новый формат сотрудничества.

В 2009 году Вашингтон и Тбилиси подписали Хартию о стратегическом партнерстве.