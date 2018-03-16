Трамп задумал новую крупную отставку

Трамп надумал новую крупную отставку

По информации издания, американский лидер уже принял решение, однако советник не покинет свой пост сразу. Трамп готов подождать некоторое время, чтобы «не унижать Макмастера и основательно подойти к выбору кандидатуры на его замену». Сообщается, что президент был недоволен «слишком жестким подходом генерала и его долгими, не относящимися к делу, брифингами».

Как сообщили несколько источников, знакомых с планами президента, на должность навого советника рассматриваются бывший представитель США в ООН Джон Болтон и Кит Келлог, ответственный секретарь Совета по национальной безопасности страны.

В то же время пресс-секретарь Белого дома в своем Twitter написала, что «у Трамп и генерала Макмастера хорошие рабочие отношения и изменений в Совете национальной безопасности страны не намечается».