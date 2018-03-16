«Агрессивная страна-изгой». Новая риторика американских СМИ в адрес России

Ранее Великобритания объявила о высылке 23 российских дипломатов, а также заявила, что на Чемпионате мира по футболу 2018 года не будет присутствовать ни официальная делегация, ни представители британской королевской семьи. Теперь уже американская пресса призывает ко всемирному бойкоту одного из самых главных спортивных событий года. Причина все та же — чемпионат будет проходить в «агрессивной» России.

«Это мероприятие, самое большое в спортивном календаре, следовало бы бойкотировать, перенести или отменить. Это моральный фарс дать России возможность принимать Чемпионат мира, пока она замешана в действиях и политике, далеко отходящих от международной доброй воли и гармонии, которые продвигает Кубок мира, по словам FIFA», — пишет издание Forbes.

Многие СМИ посчитали санкции Великобритании против России недостаточными. Как пишет издание TIME, в Великобритании бытует мнение, что они слишком сильно зависят от российской энергии и денег. Это неправильно и правительству стоит срочно пересмотреть все аспекты отношений с Москвой , в том числе, в сфере энергоресурсов.

«Российская экономика падает и ее мировая позиция ослабевает. Мы должны быть сильными в сопротивлении жестоким излиянием осыпающегося режима. Обстоятельства доказывают, что Россия — агрессивное государство-изгой», — пишет издание TIME.

На фоне усиленного давления на Россию со стороны Европы США решили ввести новые санкции. Повод — вмешательство России в их внутренние дела, о котором в Штатах говорят уже больше года. Белый дом ввел санкционные меры против 13 россиян и трех российских компаний, ранее обвиненных спецпрокурором Робертом Мюллером в участие во вмешательстве в президентские выборы США в 2016 году. Также, под новые санкции попали две другие организации и 6 россиян, обвиняемые в различных кибератаках в марте 2016 года. В частности, президент Трамп обвинил Россию в кибератаках на американские заводы энерго— и водоснабжения.