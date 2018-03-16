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«Россия имитирует ядерные удары по США»
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Пока вы спали: «Нежданчик» от России
Пока вы спали: «Нежданчик» от России

Американский адмирал заявил об имитации Россией ядерных ударов по США 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: AFP 2018
Американский генерал в отставке Гарри Харрис в ходе выступления в Сенате заявил, что Россия якобы регулярно имитирует нанесение ядерного удара по территории США в рамках военных учений.
«Российские стратегические ядерные силы модернизируются и регулярно проводят учения, имитирующие нанесение ядерных ударов по континентальной части США», — заявил американский адмирал, передает РИА «Новости».
Он выразил мнение, что российские стратегические бомбардировщики Ту-95 совершают полеты вдоль границ США и Канады для подготовки экипажей самолетов. Харрис отметил, что стратегические силы наземного базирования также имитируют ядерный удар по США во время учений и проводят учебно-боевые пуски ракет в сторону Северной Америки.
Адмирал также выразил обеспокоенность в связи с принятием Россией на вооружение двух подводных лодок «Борей», оснащенных баллистическими ракетами. По его мнению, данный вид боевой техники значительно повысил потенциал России по нанесения ядерного удара.
В прошлом месяце адмирал Гарри Харрис заявил в конгрессе США, что Вашингтон должен начать активно готовиться к войне с Китаем.
Напомним, в июле 2017 года ВМС США заявляли о сокращении своего преимущества на море перед Россией и Китаем.
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