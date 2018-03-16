«Россия имитирует ядерные удары по США»

Американский адмирал заявил об имитации Россией ядерных ударов по США

«Российские стратегические ядерные силы модернизируются и регулярно проводят учения, имитирующие нанесение ядерных ударов по континентальной части США», — заявил американский адмирал, передает РИА «Новости». Американский генерал в отставке Гарри Харрис в ходе выступления в Сенате заявил, что Россия якобы регулярно имитирует нанесение ядерного удара по территории США в рамках военных учений.

Он выразил мнение, что российские стратегические бомбардировщики Ту-95 совершают полеты вдоль границ США и Канады для подготовки экипажей самолетов. Харрис отметил, что стратегические силы наземного базирования также имитируют ядерный удар по США во время учений и проводят учебно-боевые пуски ракет в сторону Северной Америки.

Адмирал также выразил обеспокоенность в связи с принятием Россией на вооружение двух подводных лодок «Борей», оснащенных баллистическими ракетами. По его мнению, данный вид боевой техники значительно повысил потенциал России по нанесения ядерного удара.

В прошлом месяце адмирал Гарри Харрис заявил в конгрессе США, что Вашингтон должен начать активно готовиться к войне с Китаем

Напомним, в июле 2017 года ВМС США заявляли о сокращении своего преимущества на море перед Россией и Китаем.