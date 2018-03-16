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Мэттис обвинил Иран в попытке повлиять на выборы в Ираке
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Мэттис обвинил Иран в попытке повлиять на выборы в Ираке 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: AFP 2018 / Lee Jin-man / Pool
Глава Пентагона Джеймс Мэттис обвинил Тегеран во вмешательстве в выборы в Ираке.
"У нас есть беспокоящие нас свидетельства, что Иран пытается вмешаться, используя деньги, в выборы в Ираке. Эти деньги используются, чтобы повлиять на кандидатов и на голосующих", — заявил журналистам министр обороны США.
Мэттис, который обратился к прессе после необъявленного визита в Афганистан, также отметил, что, по оценке военных, объем средств, "перекачанных" Тегераном в Ирак перед парламентскими выборами в мае, нельзя назвать незначительным.
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