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В США казнили известного серийного убийцу
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В США казнили известного серийного убийцу 

Газета.Ru 19 часов назад
Фото: depositphotos.com
Американский серийный убийца Карлтон Гэри, известный как "чулочный душитель", был казнен в штате Джорджия, сообщает телеканал WRBL.
Приговор был приведен в исполнение с помощью смертельной инъекции.
Гэри был приговорен к смертной казни в 1986 году за изнасилование и убийство пожилых женщин.
Отмечается, что он отказался от последнего ужина.
В декабре серийный убийца Чарльз Мэнсон умер в тюрьме в США в возрасте 83 лет из-за остановки сердца и осложнений метастатического рака толстой кишки.
Мэнсон, глава "коммуны" убийц "Семья", был осужден на пожизненное заключение за убийство своего приятеля Гэри Хинмена летом 1969 года. В августе того же года участники группировки Мэнсона убили супругу режиссера Романа Полански Шерон Тэйт, находившуюся в тот момент на восьмом месяце беременности.
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