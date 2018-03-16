В Белом доме рассказали о хороших отношениях между Трампом и Макмастером

Ранее газета The Washington Post информировала о том, что Трамп якобы уже принял решение уволить своего помощника и ищет ему замену.

"Только что говорила с президентом Соединенных Штатов и генералом Гербертом Макмастером — несмотря на сообщения, у них хорошие рабочие отношения, никаких изменений в СНБ", — написала Сандерс.

The Washington Post утверждает, что глава государства намерен произвести и другие кадровые перестановки в Белом доме.