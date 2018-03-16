Почему призыв к стратегическому диалогу между США и Россией не получил отклика? 

В медийном пространстве, густо насыщенном разнообразными новостями, как реальными, так и «фейковыми», относительно Соединенных Штатов и их все более усложняющихся отношений с Россией, любопытно, что одна из немногих здравых идей, предложенных Конгрессом США, касающаяся политики в отношении России в последние годы — новый призыв к стратегическому диалогу, прозвучавший от сенаторов Джеффа Меркли (Jeff Merkley), Берни Сандерса (Bernie Sanders), Дианы Файнстайн (Diane Feinstein), и Эдварда Марки (Edward Markey) — была встречена полным молчанием в СМИ.
Сенаторы, открыто выражавшие критику в отношении вмешательства России в выборы 2016 года, путинской аннексии Крыма, поддержки повстанцев на востоке Украины и вероятных нарушений знакового договора о РСМД, четко осознают, как и еще несколько их коллег, что пока сохраняется конфликт (а он, вероятно, и будет сохраняться) между Соединенными Штатами и Россией по определенным вопросам, необходимость достижения стратегического диалога по ядерному оружию как нельзя более актуальна.
В письме к бывшему госсекретарю Рексу Тиллерсону (Rex Tillerson) на прошлой неделе сенаторы отметили, что «Нет никаких гарантий, что мы можем достичь прогресса в переговорах с Россией по этим вопросам».
«Однако даже на пике напряженных отношений периода холодной войны, — писали они, — Соединенные Штаты и Советский Союз были способны заниматься вопросами стратегической стабильности. Лидеры обоих государств считали, и мы должны придерживаться этого мнения сегодня, что невероятная деструктивная сила ядерного оружия — это достаточно веская причина, чтобы предпринять все возможные попытки снизить вероятность их повторного применения».
Но зачем же призывать к дипломатическому решению ослабить напряжение с Россией в жестких условиях скандала «Рашагейт»?
Причины этого вполне ясны. Сенатор Джефф Меркли (Jeff Merkley) рассказал нашему изданию в понедельник, 13 марта: «Не бывает неподходящего времени для переговоров между ядерными державами». Меркли привел в пример, что в феврале администрация Трампа опубликовала Обзор ядерной политики, который Лизбет Гронлунд (Lisbeth Gronlund), заместитель директора Программы глобальной безопасности при Союзе встревоженных ученых, заклеймила за внесение «значительных и вызывающих большую тревогу изменений в [ядерную] политику США».
Доктор Гронлунд отметила, что, помимо прочего, новая политика администрации США «создает большую прореху в Договоре о нераспространении ядерного оружия, лежащем в основе безопасности США. Она просто отрицает обязательства США по принятию мер к ядерному разоружению». «Президент Трамп, — сказала Гронлунд, — встает на путь безрассудства, который снизит уровень безопасности США как сейчас, так и в более длительной перспективе».
Вслед за обновленной ядерной политикой США, в свою очередь, прозвучало сделанное в этом месяце заявление российского президента Владимира Путина, что Россия занимается разработкой нового поколения сверхзвуковых крылатых ракет.
Как верно отметил сенатор Меркли, «мы сталкиваемся со множеством трудных задач, и нельзя, чтобы между нами возникало непонимание или началась новая гонка вооружений».
«Мы должны заниматься этими вопросами, — сказал Меркли, подчеркивая, что новый договор по СНВ, подписанный президентами Обамой и Медведевым в 2010 году, имеет ограничение по срокам, которые могут быть продлены, «если только обе стороны принимают участие в переговорах». В недавно опубликованной колонке в журнале «Тайм» (Time) бывший руководитель СССР Михаил Горбачев, один из подписантов соглашения по РСМД 1987 года, выразил обеспокоенность в связи с нынешним этапом бряцания ядерным оружием, написав, что «основная ответственность за выход из сложившегося опасного тупика лежит на лидерах Соединенных Штатов и России. Это ответственность, от которой они не должны уклоняться, так как арсеналы обеих держав до сих пор огромны по сравнению с арсеналами других стран».