Почему призыв к стратегическому диалогу между США и Россией не получил отклика?

Сенаторы, открыто выражавшие критику в отношении вмешательства России в выборы 2016 года, путинской аннексии Крыма , поддержки повстанцев на востоке Украины и вероятных нарушений знакового договора о РСМД, четко осознают, как и еще несколько их коллег, что пока сохраняется конфликт (а он, вероятно, и будет сохраняться) между Соединенными Штатами и Россией по определенным вопросам, необходимость достижения стратегического диалога по ядерному оружию как нельзя более актуальна.

В письме к бывшему госсекретарю Рексу Тиллерсону (Rex Tillerson) на прошлой неделе сенаторы отметили, что «Нет никаких гарантий, что мы можем достичь прогресса в переговорах с Россией по этим вопросам».

«Однако даже на пике напряженных отношений периода холодной войны, — писали они, — Соединенные Штаты и Советский Союз были способны заниматься вопросами стратегической стабильности. Лидеры обоих государств считали, и мы должны придерживаться этого мнения сегодня, что невероятная деструктивная сила ядерного оружия — это достаточно веская причина, чтобы предпринять все возможные попытки снизить вероятность их повторного применения».

Но зачем же призывать к дипломатическому решению ослабить напряжение с Россией в жестких условиях скандала «Рашагейт»?

Причины этого вполне ясны. Сенатор Джефф Меркли (Jeff Merkley) рассказал нашему изданию в понедельник, 13 марта: «Не бывает неподходящего времени для переговоров между ядерными державами». Меркли привел в пример, что в феврале администрация Трампа опубликовала Обзор ядерной политики, который Лизбет Гронлунд (Lisbeth Gronlund), заместитель директора Программы глобальной безопасности при Союзе встревоженных ученых, заклеймила за внесение «значительных и вызывающих большую тревогу изменений в [ядерную] политику США».

Доктор Гронлунд отметила, что, помимо прочего, новая политика администрации США «создает большую прореху в Договоре о нераспространении ядерного оружия, лежащем в основе безопасности США. Она просто отрицает обязательства США по принятию мер к ядерному разоружению». «Президент Трамп, — сказала Гронлунд, — встает на путь безрассудства, который снизит уровень безопасности США как сейчас, так и в более длительной перспективе».

Вслед за обновленной ядерной политикой США, в свою очередь, прозвучало сделанное в этом месяце заявление российского президента Владимира Путина , что Россия занимается разработкой нового поколения сверхзвуковых крылатых ракет.

Как верно отметил сенатор Меркли, «мы сталкиваемся со множеством трудных задач, и нельзя, чтобы между нами возникало непонимание или началась новая гонка вооружений».