Старший сын Трампа подал на развод

Старший сын президента США Дональд Трамп-младший после 12 лет брака разводится со своей супругой, моделью Ванессой Хейдон, сообщает издание Page Six.

40-летняя Ванесса Трамп подала заявление на развод в суд в Манхэттене в четверг. СМИ сообщают, что речь идет о разводе по обоюдному согласию, что делает маловероятным юридическую борьбу за опеку над пятью детьми пары или в отношении имущества.

«После 12 лет брака мы решили разойтись. Мы всегда уважать друг друга и членов наших семьей. У нас пятеро красивых детей, и они остаются нашим главным приоритетом», — рассказала Хейдон изданию Page Six.

Трамп-младший женился на модели Ванессе Хейдон в ноябре 2005 года. В последнее время они столкнулись с семейными проблемами, связанными с разъездами Трампа-младшего и его спорными твитами.