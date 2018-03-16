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Старший сын Трампа подал на развод
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Старший сын Трампа подал на развод 

Деловая газета «Взгляд» 14 часов назад
Фото: Аргументы и Факты
Старший сын президента США Дональд Трамп-младший после 12 лет брака разводится со своей супругой, моделью Ванессой Хейдон, сообщает издание Page Six.
40-летняя Ванесса Трамп подала заявление на развод в суд в Манхэттене в четверг. СМИ сообщают, что речь идет о разводе по обоюдному согласию, что делает маловероятным юридическую борьбу за опеку над пятью детьми пары или в отношении имущества.
«После 12 лет брака мы решили разойтись. Мы всегда уважать друг друга и членов наших семьей. У нас пятеро красивых детей, и они остаются нашим главным приоритетом», — рассказала Хейдон изданию Page Six.
Трамп-младший женился на модели Ванессе Хейдон в ноябре 2005 года. В последнее время они столкнулись с семейными проблемами, связанными с разъездами Трампа-младшего и его спорными твитами.
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